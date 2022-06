Von Olivenhainen, Pinienwäldern, Weinbergen und Lavendelfeldern, über Hügel, die südlichen Alpen und das Meer – die Provence zählt zu den abwechslungsreichsten Gegenden Frankreichs und hat so einiges zu bieten. Im Osten an Italien grenzend, ist der südliche Küstenabschnitt – die Côte d'Azur – ein beliebtes Reiseziel. Von Österreich aus auch mit dem Auto erreichbar, gibt es hier nicht nur zahlreiche Strände, sondern die französische Riviera ist vor allem für namenhafte Städte wie Nizza, Saint-Tropez oder Cannes bekannt.

Ein beliebtes Postkartenmotiv: Lavendelfelder vor der Abtei von Sénanque. Foto: imago/imagebroker

Besonders in den Sommermonaten ist die Südküste ein gut besuchter Ort – wer es etwas ruhiger bevorzugt, kann einen Abstecher ins Landesinnere machen, wo Hügel und Berge zum Wandern einladen. Auch die Verdonschlucht bietet neben Wandermöglichkeiten zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Ab Mitte Juni ist die Provence vor allem für ihre üppig-violett blühenden Lavendelfelder bekannt. Auch kulturell tut sich in den Sommermonaten einiges. Städte wie Arles, Avignon, Orange oder Aix-en-Provence ziehen viele Besucherinnen und Besucher an. Neben den bekannten Orten gibt es auch viele kleinere Ortschaften, Gegenden oder Nationalparks, die einen Besuch wert sind. Wer gerne Burgen und Schlösser sowie Museen besichtigt, kommt in der Provence ebenfalls auf seine Kosten. Und für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker bietet die Gegend nicht nur gutes Essen, sondern auch regionalen Wein.

Ihre Tipps für die Provence?

Was sollte man unbedingt gesehen haben, was kann man sich sparen? Welche Regionen mögen Sie am liebsten? Welche Aktivitäten können Sie empfehlen und welche Städte sind sehenswert? Teilen Sie Ihre Reisetipps und Erfahrungen im Forum! (mawa, 7.6.2022)