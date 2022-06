Über vier Millionen Mal waren Tests in Österreich seit Pandemiebeginn positiv. Foto: Reuters / China Daily

Wien – Bisher gab es in Österreich 4.255.871 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (1. Juni, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.658 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 4.202.091 wieder genesen. Derzeit befinden sich 469 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 43 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 108

Kärnten: 56

Niederösterreich: 844

Oberösterreich: 488

Salzburg: 175

Steiermark: 301

Tirol: 325

Vorarlberg: 151

Wien: 1.280

Mehr Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier im Überblick. (APA, red, 1.6.2022)