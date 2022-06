US-Präsident Biden hatte die weltberühmte K-Pop-Band eingeladen, um über "Inklusion und Repräsentation" asiatischer Menschen in den USA zu sprechen

Die Zugriffszahlen auf den Livestream der Pressekonferenz waren zehnmal höher als normalerweise. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Washington – Die Popband BTS aus Südkorea hat eine Einladung von US-Präsident Joe Biden ins Weiße Haus genutzt, um Rassismus gegen Menschen asiatischer Herkunft anzuprangern. "Wir sind bestürzt über den jüngsten Anstieg rassistischer Verbrechen, einschließlich rassistischer Verbrechen gegen Asiaten", sagte der Musiker Jimin am Dienstag im überfüllten Pressesaal des Weißen Hauses in Washington. Vor den Toren von Bidens Amtssitz drängten sich zahlreiche Fans der K-Pop-Superstars.

Der Andrang vor dem Weißen Haus war groß. Foto: EPA / YONHAP

"Es ist nichts Falsches daran, anders zu sein. Gleichheit beginnt, wenn wir unsere Unterschiede offenlegen und zu ihnen stehen", sagte Suga, ein weiteres Mitglied der Band, die weltweit Hunderte Millionen Fans hat. Die sieben jungen Musiker beantworteten ansonsten keine Pressefragen. Biden hatte BTS im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen eingeladen, bei denen die asiatische Gemeinschaft in den USA gewürdigt und der Rassismus gegen sie angeprangert werden soll.

Biden wollte mit der Boygroup über die "Inklusion und Repräsentation" asiatischer Menschen in den USA sprechen, aber auch über "rassistische Verbrechen und Diskriminierung von Asiaten, die in den letzten Jahren immer schlimmer geworden sind", hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Das Treffen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Zugriffszahlen verzehnfacht

Das Kommunikationsteam des 79-jährigen Biden, der bereits bei seinem Amtsantritt der älteste Präsident in der Geschichte der USA war, bemüht sich seit seinem Einzug ins Weiße Haus, auch ein junges Publikum anzusprechen. So waren vor BTS schon die Sängerin Olivia Rodrigo oder die Band Jonas Brothers im Weißen Haus zu Besuch.

Der kurze Auftritt von BTS vor den Hauptstadtjournalisten erreichte auf dem Youtube-Kanal des Weißen Hauses mehr als 300.000 Zuschauer – mehr als das Zehnfache eines normalen Tages. Sonst schauen bei den Pressekonferenzen hauptsächlich Journalisten und Politiker zu.

Der Rummel überraschte auch Bidens Wirtschaftsberater Brian Deese, der die Journalisten nach dem BTS-Auftritt über den Kampf gegen die Inflation informieren sollte. "Ich muss nach Hause und meinen Kindern erzählen, dass BTS mein Vorprogramm waren", sagte er scherzhaft.

Rassismus gegen Asiatinnen und Asiaten

In den USA gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend Angriffe auf Menschen asiatischer Herkunft. Aktivisten führen dies auch auf die Verbalattacken des früheren US-Präsidenten Donald Trump gegen China zurück. Trump hatte das Coronavirus immer wieder als "China-Virus" bezeichnet, weil es im chinesischen Wuhan zuerst nachgewiesen wurde.

Nach Angaben des Zentrums zur Beobachtung von Hass und Extremismus nahmen Hassverbrechen gegen Menschen asiatischer Herkunft im vergangenen Jahr um 339 Prozent zu. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im März 2021 im Staat Georgia, wo ein 21-jähriger Mann bei Angriffen auf Massagesalons in und um Atlanta acht Menschen erschoss, darunter sechs Frauen asiatischer Herkunft. (APA, red, 1.6.2022)