STANDARD zum Hören Die gestürzten Kegelkönige von Ebergassing

Einst gehörte Ebergassings Kegelverein zu den besten in Niederösterreich. Doch eine neue Vorschrift des Verbands bremste den Aufstieg. Dennoch kegeln die Ebergassinger bis heute mit Leidenschaft. Weil Spaß am Sport und Freundschaft auch in schlechten Zeiten zählen. Von Sebastian Fellner