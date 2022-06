Gery Seidl ist ab Herbst mit der Show "Brauch ma des? auf Puls 4 zu sehen. Foto: Puls 4/Lisa-Maria Trauer

Wien – Puls 4 kündigt für den Herbst ein "Programmfeuerwerk" mit mehr als zehn neuen Formaten an. Die ersten zwei davon hat der Privatsender am Dienstag in einer Aussendung vorgestellt. So bekommt Gery Seidl wieder eine Show namens "Brauch ma des?". Dabei macht er es sich zur Aufgabe, Österreich schöner zu machen und startet mit Comedy-Kolleginnen und -Kollegen eine Entrümpelungsaktion. Dinge wie Schulnoten, Pizza Hawaii oder auch Urlaubsselfies werden auf den Prüfstand gestellt. "Brauch ma!" oder "Brauch ma net!" heißt es am Ende einer Diskussionsrunde. Gegenstände, die überzeugen, dürfen bleiben, alles andere wird "ganz einfach über Österreichs Landesgrenzen entsorgt", wie es in der Ankündigung heißt.

Auch ein neues Lifestyle-Format wird für Puls 4-Seherinnen und -Seher im Herbst etabliert. Bei "So lebt sich's leichter" soll die britische Ernährungsberaterin und Mentorin Holly Wilkinson den Weg zu einem gesünderen, leichteren Leben weisen. Sie hilft dabei Menschen, spielerisch und ohne Verzicht ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten anzupassen. Bewerbungen für das Ernährungs- und Lifestyle-Coaching sind schon jetzt möglich. (APA, 1.6.2022)