Ein großartiger Spieler: Paul Pogba. Foto: APA/AFP/ANTHONY DEVLIN

Manchester/Madrid – Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird den englischen Rekordmeister Manchester United zum zweiten Mal verlassen. Der 29-Jährige werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Verein am Mittwoch mit und dankte dem Mittelfeldspieler für seinen Einsatz. Der walisische Nationalspieler Gareth Bale gab unterdessen seinen Abschied von Champions-League-Sieger Real Madrid in einem Brief in den Sozialen Medien bekannt.

Wohin es die beiden Stars zieht, ist noch nicht klar. Bei Pogba gab es zuletzt Gerüchte um eine Rückkehr zum italienischen Spitzenclub Juventus Turin. Als Nachfolger in Manchester ist der Niederländer Frenkie de Jong vom FC Barcelona im Gespräch. Pogba, der sich United erstmals mit 16 Jahren als Jugendspieler angeschlossen hatte, war bereits 2012 ablösefrei von Manchester nach Turin gewechselt.

Vier Jahre später bezahlten die Engländer die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro für den Rückkehrer. Nun verlässt der Franzose den Club erneut ablösefrei. Pogbas zweiter Aufenthalt in Manchester war von Verletzungen überschattet. In der abgelaufenen Saison machte er 27 Spiele. Insgesamt lief er 233 Mal für United auf. Zuletzt bei einer Auswärtsniederlage in Liverpool im April, als er bereits nach zehn Minuten verletzt ausgewechselt werden musste.

Bale verlässt die "Königlichen", für die er seit 2013 unter Vertrag stand. Damals war der Flügelspieler für 101 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid gewechselt. In den neun Jahren in der spanischen Hauptstadt gewann der 32-Jährige insgesamt 15 Titel, darunter fünfmal die Champions League, dreimal die Meisterschaft und einmal den spanischen Cup. In der abgelaufenen Saison kam der verletzungsgeplagte Routinier allerdings nur zu fünf Einsätzen. (APA; 1.6.2022)