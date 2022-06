Auszeichnung wird am 31. August verliehen

Filmikone Catherine Deneuve vergangenes Jahr. Foto: Valery HACHE / AFP

Venedig – Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve wird bei den Filmfestspielen von Venedig den Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Die 78-jährige Deneuve, eine Ikone des französischen Films, wird den Goldenen Löwen am Eröffnungsabend des ältesten Filmfestivals der Welt entgegen nehmen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Das Festival findet heuer vom 31. August bis 10. September statt.

"Es ist eine Freude, diese prestigeträchtige Auszeichnung beim Festival von Venedig zu erhalten, das ich liebe und seit langem kenne, seit 'Belle de jour' von Luis Buñuel 1967 den Goldenen Löwen erhielt. Das Filmfestival von Venedig hat mich schon so oft für so viele Filme begleitet", kommentierte Deneuve die Auszeichnung.

"Unbestrittenes Talent"

Festivaldirektor Alberto Barbera bezeichnete Deneuve als "unbestrittenes Talent im Dienste der Schauspielkunst und eine raffinierte und seltene Schönheit". "Das sind Eigenschaften, die dazu beigetragen haben, sie zum Symbol des französischen Kinos zu machen", so Barbera. Deneuve sei eine "zeitlose Diva und eine wahre Ikone der Leinwand".

"Als eine der Schlüsselfiguren der Nouvelle Vague und privilegiertes Beispiel für ein Stilkonzept, das mit der französischen Mode assoziiert wird, hat Catherine Deneuve die Essenz der allgemein anerkannten Diva verkörpert und ihren Platz als eine der größten Schauspielerinnen der Filmgeschichte eingenommen. Aus diesem Grund ist der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk, den ihr die Internationalen Filmfestspiele von Venedig anlässlich des 90. Jahrestages der ersten Ausgabe des Festivals in Venedig verleihen werden, von besonderer Bedeutung", so Barbera. Die Schauspielerin erhielt bereits 1967 für "Belle de jour" von Luis Buñuel einen Goldenen Löwen. 1998 bekam sie den Volpi-Pokal für ihre Leistung in "Place Vendôme" von Nicole Garcia. (APA, 1.6.2022)