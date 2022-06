Foto: AP

Der Polizeibehörde der Europäischen Union Europol ist am Mittwoch ein Schlag gegen die Infrastruktur des sich in rasanter Geschwindigkeit ausbreitenden Banking Trojaner Flubot gelungen, hieß es in einer Aussendung. Die Malware, die per SMS vortäuscht von bekannten Dienstleistern wie DHL oder UPS gesendet worden zu sein, verleitet Android-Nutzer zum Installieren einer App, die einen Trojaner aufspielt und sensible Daten absaugt.

Wie die Infrastruktur hinter dem Trojaner aussieht und welche Teile davon außer Gefecht gesetzt wurden, war nicht Teil der Aussendung. An der Operation waren Beamte aus elf Ländern beteiligt, darunter Australien, Belgien, Finnland, Schweden, der Schweiz und Ungarn. User von Android-Smartphones sollten aufmerksam werden, wenn sich eine App nicht öffnen lässt, eine Deinstallation nicht möglich ist und eine Fehlermeldung angezeigt wird. Europol empfiehlt beim Verdacht einer Malware das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. (APA, 1.6.2022)