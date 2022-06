Der Diablo ist zurück – auf Smartphones und auf dem PC. Foto: Blizzard

Eigentlich sollte Blizzards neuestes Fantasyspiel Diablo Immortal erst am 2. Juni um 19 Uhr erscheinen – allerdings erhielten Besitzerinnen und Besitzer eines iPhones mehr als 24 Stunden vorher, am 1. Juni um die Mittagszeit, eine Benachrichtigung, dass das Spiel bereits verfügbar sei.

Und tatsächlich lasst sich das Spiel auf den Apple-Smartphones im STANDARD-Schnelltest nicht nur herunterladen, sondern auch starten. Nach einem kurzen Intro gelangen Userinnen und User zur Anmeldeseite für das Battlenet-System, können anschließend ihren Charakter generieren und mit dem Spiel starten.

Medienberichten zufolge lässt sich "Diablo Immortal" auch auf Android-Smartphones bereits starten – allerdings erhielten wir selber bei entsprechenden Startversuchen den Hinweis, dass das Spiel "nicht kompatibel" sei. Die PC-Version konnte im Selbstversuch zwar heruntergeladen werden, ließ sich jedoch nicht starten. Stattdessen bekamen wir die Fehlermeldung "This game cannot be played" zu sehen. (red, 1.6.2022)