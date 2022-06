Depp vs. Heard

136 Postings

Amber-Heard-Unterstützer: "Wir sehen uns das Ganze wie eine Zirkusshow an"

Das große Warten auf ein Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp dauert an. Fans des Schauspielers Depp unterstützen ihr Idol vor allem in den sozialen Medien. Unterstützer von Heard formieren sich derzeit vor dem Fairfax County Circuit Court in Virginia

02:27