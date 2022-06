Foto: AP/Dyjuk

Breslau (Wroclaw) – Polen hat die neue Saison der Fußball-Nations-League am Mittwochabend erfolgreich eröffnet. Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. schafften im Duell mit Österreichs WM-Play-off-Bezwinger Wales in der Tarczynski Arena von Wroclaw nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1 die Wende. Die Polen sind damit erster Führender der Gruppe A4, in der am Freitag in Brüssel der Weltranglistenzweite Belgien und die Niederlande im Schlager aufeinandertreffen.

Jonny Williams (52.) brachte die Gäste mit einem Schuss aus fast 20 Metern ins Eck in Führung. Polen konnte sich danach allerdings auf zwei "Joker" verlassen. Zuerst verschaffte sich Jakub Kaminski (72.) im Strafraum mit einem Haken Platz und traf ins Eck. 13 Minuten später staubte Karol Swiderski nach einer missglückten Klärung eines Schusses von Lewandowski aus kurzer Distanz ab. Der Bayern-Stürmer, der mit aller Macht darum kämpft, die Münchner noch in diesem Sommer zu verlassen, konnte sich also zumindest einen Assist gutschreiben lassen. (APA, 1.6.2022)

Fußball-Ergebnisse Nations League – Liga A/Gruppe 4 – 1. Runde:

Polen – Wales 2:1 (0:0)

Tore: Kaminski (72.), Swiderski (85.) bzw. J. Williams (52.)

Freitag, 03.06.2022 Belgien – Niederlande 20.45