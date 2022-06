Meldet sich eindrucksvoll zurück: Marin Cilic. Foto: AP/Badias

Paris – Im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Paris hat sich bei den Männern der letzte Russe aus dem Bewerb verabschiedet. Der als Nummer sieben gesetzte Andrej Rublew musste sich am Mittwoch nach einem Fünf-Satz-Krimi über mehr als vier Stunden dem Kroaten Marin Cilic 7:5,3:6,4:6,6:3,6:7(2) geschlagen geben. Der Halbfinalgegner des 33-Jährigen wurde noch am selben Abend im Duell des Norwegers Casper Ruud mit Holger Rune aus Dänemark ermittelt.

Cilic, der US-Open-Champion von 2014, zeigte vor allem im entscheidenden Tiebreak des fünften Satzes eine überragende Vorstellung. Mit mehreren zentimetergenauen Bällen an die Linie zog der als Nummer 20 gesetzte Profi Rublew die Nerven.

Im anderen Halbfinale treffen am Freitag der Deutsche Alexander Zverev und der Spanier Rafael Nadal aufeinander. Der 13-malige French-Open-Champion hatte sich am Dienstag gegen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien durchgesetzt. (APA, 1.6.2022)