Die nächste Generation französischer Topkicker. Foto: EPA/Sultan

Netanya – Frankreichs Fußball-Nachwuchs hat zum dritten Mal die U17-Europameisterschaft gewonnen. Die jungen "Les Bleus" setzten sich am Mittwoch im Endspiel in Netanya gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Außenverteidiger Sael Kumbedi avancierte mit einem Blitz-Doppelpack (58., 60.) in der zweiten Hälfte für die Wende. Die war leistungsgerecht, da die Franzosen in der ersten Hälfte zweimal Aluminium getroffen hatten. Sie holten nach 2004 und 2015 wieder den Titel.

Für die "Oranjes" war ein Treffer von Jaden Slory (48.) zu wenig. Für Österreich-Bezug sorgte Christian-Petru Ciochirca, der als Schiedsrichter fungierte. (APA, 1.6.2022)