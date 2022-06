Absturz: Die Meta-Aktien fielen in Folge des Rücktritts um rund vier Prozent. Foto: AP / Jose Luis Magana

In einem Facebook-Post teilte Metas Chief Operating Officer (COO) Sheryl Sandberg ihren Rücktritt am Mittwoch mit. Die Meta-Aktien fielen in Folge der Nachricht des Abgangs um rund vier Prozent. Javier Olivan, Chief Growth Officer, wird Sandberg ersetzen,sagte der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg in einem separaten Posting. Javier arbeitet seit mehr als 14 Jahren bei Meta und hat Teams für Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger geleitet. Sandberg sagte, sie sei sich nicht sicher, was die Zukunft für sie bereithält aber sie plant, sich auf ihre Stiftung und philanthropische Arbeit konzentrieren. Sie wird das Unternehmen im Herbst verlassen, aber weiterhinim Vorstand von Meta sein. (Reuters, 1.6.2022)