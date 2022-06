Nach dem Angriff in einer New Yorker U-Bahn im April muss sich nun der österreichische Waffenhersteller Glock wegen einer Klage verantworten. Foto: AP / John Minchillo

New York City – Eine Einwohnerin aus New York, die am 12. April bei einem Schussangriff in der New Yorker U-Bahn verletzt wurde, hat den in Georgia ansässigen Waffenhersteller Glock Inc. sowie den österreichischen Mutterkonzern Glock GmbH verklagt. Ilene Steur argumentiert, Glock hätte wissen müssen, dass die Waffen des Unternehmens von Menschen mit krimineller Absicht gekauft werden können. Die 49-Jährige fordert nun eine Entschädigung für die "körperlichen und seelischen Schmerzen", die sie erlitten habe.

Glock habe "Verantwortung" zu tragen

Die Klage stützt sich auf ein im US-Bundesstaat New York 2021 verabschiedetes Gesetz. Demzufolge können Waffenhersteller verantwortlich gemacht werden, die öffentliche Sicherheit und Gesundheit in Gefahr gebracht zu haben. Glock habe wegen seiner Werbe- und Marketingstrategien eine "Verantwortung" in dem Fall.

"Die Marketing- und Vertriebspraktiken der Angeklagten machten es viel wahrscheinlicher, dass Kriminelle, einschließlich Frank James, an ihre Waffen gelangten", schrieben Steurs Anwälte in einer Klage, die beim Bundesgericht in Brooklyn eingereicht wurde.

Laut der Polizei in New York hat der Attentäter die Glock-Pistole im US-Bundesstaat Ohio gekauft. Während der Stoßzeit zündete Frank James zwei Rauchbomben und eröffnete das Feuer. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, zehn von Schüssen getroffen. Der Beschuldigte plädierte bis zuletzt auf "nicht schuldig". Glock äußerte sich bislang nicht zum Vorfall.

Die Klage kommt jedoch zu einer Zeit, wo das Thema Schusswaffengewalt in den USA nach mehreren Mass-Shootings in Uvalde, Buffalo und Tulsa äußerst kontrovers diskutiert wird, wobei die Demokraten strengere Gesetze und Backgroundchecks fordern und viele Republikaner, das von Schusswaffengewalt leidgeplagte Land weiter hochrüsten wollen zu Selbsverteidigungszwecken. (red, 2.6.2022)