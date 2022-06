Im Sommersemester 2022 blickt die Universität Wien im Rahmen der Semesterfrage gemeinsam mit Forscher:innen aus unterschiedlichsten Disziplinen sowohl tief in die Menschheitsgeschichte als auch in die Zukunft, um mehr über die Grundlagen menschlichen Verhaltens zu erfahren. Unser Verhalten hat sich evolutionär entwickelt und wird neben unserem genetischen Erbe auch von unserer individuellen Entwicklung, unseren Erfahrungen, sozialem Lernen sowie anderen Umwelteinflüssen bestimmt. Wie spielten diese Faktoren zusammen, wenn es vor über 30.000 Jahren ums nackte Überleben ging, und wie greifen sie ineinander, wenn es heute darum geht, die großen globalen Herausforderungen zu bewältigen?

Veranstaltungshinweis: Podiumsdiskussion am 13. Juni 2022 um 18 Uhr im Großen Festsaal der Universität Wien



Unter der diskussionsleitenden Frage "Seit wann gibt es moderne Menschen und was treibt sie an?" diskutieren der Archäologe Nicolas Conard, Philosophin Anne Sophie Meincke, Entscheidungs- und Verhaltenswissenschafter Robert Böhm, Verhaltensforscherin Lisa Horn und Anthropologe Gerhard Weber über jene Faktoren, die unsere täglichen Entscheidungen beeinflussen. Dabei tauchen die Expert:innen tief in die Menschheitsgeschichte ein, durchleuchten unsere heutige Gesellschaft und den menschlichen Willen, um Grundlagen und Muster unseres Verhaltens herauszuarbeiten.

Moderiert wird die Diskussion vom Chefredakteur von DER STANDARD, Martin Kotynek. Außerdem wird die Diskussion hier live übertragen: Livestream und Live Q&A