Die diesjährige Matura neigt sich langsam dem Ende zu. Während sich manche aktuell mitten in der mündlichen Reifeprüfung befinden, haben einige Schülerinnen und Schüler diese bereits kürzlich hinter sich gebracht. Wer selbst einmal maturiert hat, kann sich vermutlich an das befreiende und einzigartige Gefühl erinnern, das einen nach bestandener Reifeprüfung überkommt. Schließlich hat man damit seine Schullaufbahn für immer beendet.

Mathe, Deutsch, Englisch, Spanisch, Latein, Geschichte, Geografie, Biologie, Chemie – in welchem Fach würden Sie auch heute noch maturieren? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Doch so schnell sich dieses positive Gefühl wieder bemerkbar macht, so schnell werden auch Erinnerung an die anstrengenden und stressigen Wochen der eigenen Maturazeit wieder wach. Während die Prüfungen mancher Fächer ohne große Probleme über die Bühne gingen, musste man bei anderen wiederum bangen, sie zu bestehen. Jahre nach der Matura ist bei vielen oft nicht mehr recht viel von dem angelernten Wissen übrig – außer bei Fächern, die einen tatsächlich interessiert haben und in denen man ohnehin schon ein gutes Basiswissen hatte. Das ist häufig bei der mündlichen Matura der Fall, bei der man meist jene Fächer auswählt, die einem liegen und die man spannend findet: ob Geografie, Musik oder Zeichnen, Geschichte oder Biologie. Stellen Sie sich also vor, Sie müssten heute noch zur Reifeprüfung antreten:

In welchem Fach würden Sie aus dem Stegreif schriftlich oder mündlich maturieren?

Und wie würden Sie abschneiden? Welches Fach wäre hingegen eine absolute Katastrophe, müssten Sie mit Ihrem heutigen Wissensstand antreten? Und in welchen Fächern sind Sie damals angetreten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.6.2022)