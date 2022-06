5.200 Fluggäste sind am Donnerstag laut dem Unternehmen betroffen. Sie werden, soweit möglich, persönlich kontaktiert

Viele Flugzeuge der AUA bleiben am Donnerstag wegen Betriebsversammlungen am Boden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien/Schwechat – Betriebsversammlungen des AUA-Personals beeinträchtigen den Flugplan der Fluggesellschaft stärker als gedacht. Die Zahl der ausgefallenen Flüge hat sich von 28 auf 52 erhöht. Davon betroffen seien am Donnerstag etwa 5.200 Passagiere, sagte eine Sprecherin in der Früh der APA. Die Betriebsräte des Bord- und Bodenpersonals halten am Vormittag gleichzeitig Betriebsversammlungen ab.

AUA: "Zeitpunkt sehr bedauerlich und schade"

"Dass der Zeitpunkt der Betriebsversammlungen unmittelbar vor dem Pfingstwochenende mit erhöhtem Reiseaufkommen gewählt wurde, ist vor allem für unsere Fluggäste sehr bedauerlich und schade", sagte die Sprecherin. Die Fluggäste würden, soweit möglich, persönlich kontaktiert. (APA, 2.6.2022)