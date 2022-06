Lignano vor dem erwarteten Ansturm zu Pfingsten Foto: Imago / Westnend 61

Am vergangenen Wochenende hat eine Sturmflut in Lignano und schlimmer noch in Jesolo und Bibione gewütet. Auf mehreren Kilometern wurden Sand, Schirme und Bademeister-Türme ins Meer gerissen. Verantwortlich dafür war der kalte Nordwind Bora, der ungewöhnlich kräftig ausfiel. Auf mehr als einem Kilometer ist die Küste bei Bibione ins Meer verschwunden, im Sand blieb eine Stufe mit einem Meter Höhe zurück. Man geht in Bibione von 30.000 Kubikmeter verlorenen Sandes aus. Die Aufräumarbeit laufen intensiv, denn nach dem Sturm wird ein Ansturm von Touristen zu Pfingsten erwartet.

Vor allem Lignano-Sabbiadoro bereitet sich auf einen Touristenansturm am kommenden Wochenende vor. 80.000 Besucher, darunter schätzungsweise 20.000 Österreicher, werden erwartet. Die Gemeinde rüstet sich gegen Alkohol-Exzesse junger Urlauber, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen war und setzt deutschsprachige Polizisten aus Südtirol und Kärnten ein.

Internationale Unterstützung

Nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren zu Pfingsten wollen die Stadtverwaltung und die örtliche Polizei Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Exzesse zu vermeiden. Sicherheitsbeamte aus dem Südtiroler Tramin werden während des Pfingstwochenendes ihre italienischen Kollegen unterstützen. Auch mit Kärntner Polizisten wird zusammengearbeitet, die besser mit deutschsprachigen Touristen umgehen können.

"Es wird mit einem großen Zustrom österreichischer Touristen gerechnet, was eine besondere Aufmerksamkeit der Polizei erfordert. Wir wollen nicht unvorbereitet sein", erklärte der Kommandant der Polizei von Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi, laut lokalen Medien. Die Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften können strafrechtlicher Art sein, mit der Möglichkeit der Festnahme in flagranti. Geldstrafen sind in weniger schweren Fällen vorgesehen. (red, APA, 2.6.2022)