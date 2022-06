Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend Essen zu gehen und dabei entweder in die Ferne über einen See zu blicken oder das beruhigende Rauschen eines Flusses zu vernehmen. Lokale, die an Gewässern liegen, haben einfach etwas.

Welches Platzerl am See schätzen Sie besonders? Foto: Roman Babakin Getty Images

Dabei kann es sich um kleinere Restaurants oder Bistros mitten in der Natur handeln – ob am Langbathsee, an der großen Mühl, am Neusiedler See oder am Hallstätter See; oder um zentralere Lokale in Städten wie an der Donaulände in Linz, entlang des Donaukanals in Wien oder an der Mur in Graz. Für jene, die gern sportlich unterwegs sind und entlang von Flüssen Rad fahren, gibt es vor allem an größeren Gewässern wie der Donau zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. So zum Beispiel in der Wachau:

Welche Lokale am Wasser können Sie empfehlen?

Wo kehren Sie immer wieder gern ein? Und an welchen Gewässern würden Sie sich Lokale wünschen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.6.2022)