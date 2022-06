Queen Elizabeth II wurde am 2. Juni 1953 gekrönt. Eine Ansichtssache zu den Feierlichkeiten und zur "Trooping the Colour"-Militärparade am Jahrestag

In London haben am Donnerstag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II begonnen. Zum Auftakt nahmen führende Royals unweit des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" ab. Anschließend zeigte sich die Queen mit den wichtigsten Mitgliedern ihrer Familie auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses.

Kurz vor Beginn der Militärparade störten mindestens vier Tierschutzaktivisten den Aufmarsch der Soldaten. Sie wurden festgenommen.

Geballte Royal-Power

Auf dem Balkon des Buckingham-Palasts dabei sein werden unter anderen Thronfolger Prinz Charles, dessen Sohn Prinz William und Elizabeths Tochter Prinzessin Anne samt Familien. Der zweitälteste Queen-Sohn Prinz Andrew ist allerdings nicht dabei. Er hat sich wegen seiner Verwicklung in den Skandal um sexuellen Missbrauch rund um den US-Investmentbanker Jeffrey Epstein weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die Queen feiert ihr 70. Thronjubiläum. Foto: Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Überraschend nehmen Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan am Auftakt der Feierlichkeiten gemeinsam mit anderen Royals teil. Das Ehepaar werde sich am Donnerstagmittag allerdings nicht an der Seite der Queen und der engsten Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen. Der Auftritt sei "Working Royals" vorbehalten. Harry und Meghan haben ihre royalen Pflichten mit ihrem Umzug in die USA aufgegeben.

Queen: "Viele schöne Erinnerungen"

Elizabeth dankte den Menschen im Vereinigten Königreich für die bevorstehende Feier. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden", hieß es in einer Grußbotschaft der 96-jährigen Monarchin, die der Buckingham-Palast am Mittwochabend veröffentlichte. Über ein langes Wochenende finden bis Sonntag weitere Feierlichkeiten statt.

Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König George VI am 6. Februar 1952 britische Königin. Gekrönt wurde sie am 2. Juni 1953. (APA, red, 2.6.2022)