Die meisten Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen haben einen guten Start. Kaum etwas fühlt sich schöner an, als die Verliebtheit und der Höhenflug, der die Welt neu erstrahlen lässt. Der neue Partner oder die neue Partnerin scheint wie geschaffen für einen zu sein, sucht die extreme Nähe, überhäuft einen mit Aufmerksamkeiten, und man kann sich vorstellen, den Rest des Lebens mit dieser Person zu verbringen. Die ganz große Liebe. Bis das plötzlich – oft von heute auf morgen – nicht mehr so ist.

An welchem Punkt haben Sie gemerkt, dass Sie sich in einer krankhaften Beziehung befinden? Foto: kieferpix Getty Images/iStockphoto

Wenn das Gegenüber beginnt, extreme Eifersucht an den Tag zu legen; wenn die Gespräche schnell in Streit ausarten, weil sich ein Part kontrolliert oder eingeengt fühlt. Wenn man auf einmal ständig kritisiert wird, alles was man tut auf die Waagschale gelegt wird oder die Balance zwischen Nähe und Distanz einfach nicht mehr gegeben ist – dann befindet man sich höchst wahrscheinlich in einer toxischen Beziehung. Das bedeutet: Die Beziehung schadet der eigenen Persönlichkeit, isoliert einen zunehmend, macht abhängig und hat negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Im schlimmsten Fall kommt es nicht nur dauernd unterschwellig, sondern auch ganz offensichtlich zu missbräuchlichem Verhalten oder Gewalt. Ein Beispiel einer toxischen Beziehung wurde erst kürzlich im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard weltweit der Öffentlichkeit gezeigt.

Schwierige Trennung

Durch das ständige Hin und Her zwischen Zuwendung und Ablehnung, zwischen scheinbarer Liebe und extremen negativen Gefühlsausbrüchen kann es Betroffenen allerdings schwerfallen, einen Schlussstrich zu ziehen. Manche befinden sich, obwohl sie sich der krankhaften Beziehung durchaus bewusst sind, jahrelang in derartigen Konstellationen. Häufig führen toxische Beziehungen auch zu starken Selbstzweifeln und der Unfähigkeit, richtig und falsch einordnen zu können:

Und auch wenn man die Trennung letztlich schafft, können einen die Nachwirkungen einer krankhaften Beziehung noch jahrelang beschäftigen, wie auch dieser Beitrag zeigt:

Welche Erfahrungen haben Sie mit toxischen Beziehungen gemacht?

Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie sich in einer krankhaften Partnerschaft befinden? Haben Sie mit anderen darüber gesprochen? Wie ist es Ihnen gelungen, sich von Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu trennen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 10.6.2022)