Seit 1. Juni muss kann man sich die Maske in Flugzeugen der Austrian Airlines sparen. (Symbolfoto) Foto: imago images/MiS

Wien/Schwechat – Im Zuge der Änderungen rund um die Maskenpflicht in Österreich über die Sommermonate beendet auch die Austrian Airlines (AUA) am 1. Juni die Maskenpflicht auf ihren Flügen. Gemäß der Maßnahmenverordnung der Regierung ist die Pflicht, auf Flügen eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, vorerst bis 23. August ausgesetzt, teilte die AUA am Dienstag mit.

Freiwillig kann aber jeder Passagier weiterhin eine Maske tragen. Auch auf Flügen in Länder mit noch aufrechter Maskenpflicht müssen Passagiere und Crewmitglieder weiterhin eine Maske tragen. (APA, 2.6.2022)