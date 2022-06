In rund drei Vierteln der Fälle war der Täter männlich, die Opfer waren in 70 Prozent der Fälle weiblich. Foto: imago / wolterfoto

Wien – 1.061 Fälle von antimuslimischem Rassismus hat die Dokustelle Österreich im Jahr 2021 dokumentiert. Bei rund drei Viertel der Fälle war der Täter männlich, knapp 70 Prozent der Opfer waren weiblich. Für 31 Prozent der gemeldeten Fälle waren Politikerinnen und Politiker verantwortlich. Pandemiebedingt verlagerten sich die Übergriffe ins Internet. "In den letzten Jahren spitzte sich die Situation besonders zu", so Ümmü Selime Türe, Vorstandsmitglied der Dokustelle Österreich. Eine restriktive Politik gegenüber Muslimen und Musliminnen würde, gepaart mit Alltagsrassismus, dazu beitragen, dass betroffene Personen Übergriffe immer seltener melden würden.

Die Dokustelle erkennt in ihrem Bericht einen Zusammenhang von politischen Ereignissen und deren Anstiftung zu verbaler Gewalt im Internet. So wurden die meisten Fälle im Mai (150) und Juni (177) begangen, kurz nach der Veröffentlichung der "Islamlandkarte" durch die Dokumentationsstelle Politischer Islam und der Ermordung eines 13-jährigen Mädchens. Beide Fälle hatten eine "Flut an Hasskommentaren" zur Folge, so Ümmü Selime Türe.

Zwei Drittel der Fälle online

Im Vergleich zu 1.402 Fällen im Jahr 2020 ist die Zahl leicht zurückgegangen. Das sei aber vor allem auf die Pandemie und Kontaktbeschränkungen zurückzuführen, heißt es in dem Report. Allerdings verlagerten sich viele Fälle in den digitalen Raum. 65,4 Prozent wurden online getätigt, 34,6 offline. Die Dunkelziffer sei aber mit Sicherheit höher. Gerade auf Tiktok oder Telegram sei das Monitoring schwierig.

Der Bericht zeigte außerdem, dass die meisten Fälle in Wien gemeldet wurden. Das liege jedoch daran, dass hier das Betreuungs- und Informationsangebot besser als in den Bundesländern sei und Opfer von islamfeindlicher Gewalt diese hier eher melden würden, sagte Rumeysa Dür-Kwieder.

Aufhebung der Immunität gefordert

Erstmals wurde in dem Bericht des Jahres 2021 die Gruppe der Täterinnen und Täter diversifiziert. Knapp 31 Prozent der verzeichneten Fälle wurden von Politikern und Politikerinnen während politischer Amtshandlungen getätigt. Darunter Aussagen zu den "Silvesterkrawallen in Wien-Favoriten" sowie Aussagen von Funktionären und Funktionären der FPÖ, wonach ein Zusammenhang zwischen Ramadan und dem Anstieg an Corona-Infektionen bestehe. Diese würden nachweislich zu vermehrten Fallzahlen von antimuslimischen Rassismus führen.

"Damit wir antimuslimischem Rassismus entgegenwirken können, müssen wir damit beginnen, auch Personen in ihrer politischen Funktion zur Verantwortung zu ziehen. Die Immunität von politischen Funktionär*innen bei rassistischen Aussagen in ihrer Berufsausübung muss aufgehoben werden," fordert Ümmü Selime Türe.

Unterstützung geplant

Die Dokustelle fordert außerdem die Umsetzung eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus, bessere Unterstützung für NGOs und die Einrichtung von unabhängigen Kontrollinstanzen für Exekutive und Sicherheitsdienste. Das Wichtigste sei jedoch, das Phänomen antimuslimischer Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem anzuerkennen.

Faika El-Nagashi, die Integrationssprecherin der Grünen, zeigte sich besorgt über die im Report dokumentierten Vorfälle: "Leider ist davon auszugehen, dass der Bericht nur die Spitze des Eisbergs abbildet und die Dunkelziffer an rassistischen Vorfällen noch weit höher ist." Sie kündigte Unterstützung für die Arbeit der Dokustelle an: "Angesichts des deutlichen Bedarfs freue ich mich, dass das Bundesministerium für Soziales beabsichtigt, die Arbeit der Dokustelle Islamfeindlichkeit & antimuslimischer Rassismus zu fördern." Die Dokustelle kritisiert, dass sie derzeit den Großteil ihrer Arbeit ehrenamtlich leisten muss. (APA, 2.6.2022)