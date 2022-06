Nun geht sie los, die Ära Ralf Rangnick. Österreichs Fußballteam gastiert am Freitagabend in Kroatien. Die Vorbereitung ist optimal verlaufen. David Alaba ließ die Reise nach Osijek aus

Spannende Geschichten beginnen in Bad Tatzmannsdorf. Österreichs neuer Fußballteamchef Ralf Rangnick hat im Südburgenland die Nationalmannschaft auf die ersten Aufgaben vorbereitet, es sind gleich vier innerhalb von elf Tagen. Die Nations League, eine Idee der Uefa, muss knapp nach Beendigung der nationalen Meisterschaften und des Europacups durchgepeitscht werden, auch wenn am Zahnfleisch gekrochen wird.

Österreich hat sich in die oberste Kategorie gespielt (unter Franco Foda!), die Gruppengegner sind erlesen. Weltmeister Frankreich, die Nummer drei. Dänemark, die Nummer elf. Vizeweltmeister Kroatien liegt im globalen Fußball auf Platz 16. Im Vergleich hinkt die Österreichs Auswahl hinterher. Aber Rangnick hatte in seiner Antrittsrede erklärt, Rang 34 sei unwürdig, das gehöre geändert, das Potenzial sei groß. Nimmt man nur die Innenverteidiger her, ist es fast überdimensional.

Am späten Donnerstagnachmittag flog der Tross nach Osijek, die Kroaten sind die erste Hürde. Anpfiff ist am Freitag um 20.45 Uhr (live ORF 1), das Stadion "Gradski vrt" fasst 18.000 Zuschauer. Die Bilanz ist absolut negativ, fünf Spiele, fünf Niederlagen, mehr geht im Sinne von weniger nicht, das Torverhältnis lautet 2:9.

Alles optimal

Champions-League-Sieger David Alaba machte die Reise nicht mit, er steigt erst am Samstag in den Betrieb ein, könnte dann am Montag in Wien gegen Dänemark zum Einsatz kommen. Als Kapitän, diese Rolle bleibt ihm. Rangnick hielt in Bad Tatzmannsdorf die Abschlusspressekonferenz ab, auch trainiert wurde noch in Österreich. Man wollte den Gegner im Ungewissen lassen. Rangnick gab die Aufstellung natürlich nicht preis. "Die Vorfreude ist groß, es ist Zeit, dass es losgeht." Die Vorbereitung sei optimal verlaufen. "Eine Superenergie, alle sind wissbegierig." Worauf es in Osijek ankommt? "Es geht um Kontrolle, wir wollen den Gang der Dinge selbst beeinflussen und gewinnen."

Es ist von einem aggressiven Pressing der Österreicher auszugehen. "Wir dürfen sie nicht spielen lassen." Auch Mittelfeldkraft Xaver Schlager ist optimistisch: "Es ist ein guter Zug drinnen."

Großer Respekt

Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic erlitt im Vorfeld einen schweren Schicksalsschlag, am Dienstag ist sein Vater gestorben. Am selben Tag verlor übrigens auch der französische Kollege Didier Deschamps seinen Vater. Beide Trainer reisten kurzfristig ab. Dalic ist seit Donnerstag wieder im Teamquartier, er sagte: "Wir möchten gut sein." Er habe großen Respekt vor Österreich.

Der 55-jährige Dalic, seit 2017 im Amt, muss verletzungsbedingt auf den von Inter Mailand zu Tottenham gewechselten Ivan Perisic verzichten. Dafür könnte Luka Modric zum Einsatz kommen. Dalic: "Wir werden sehen, wie viel und wie er in Osijek spielt."

Modric ragt aus dem Ensemble heraus, er ist die Galionsfigur. Weltfußballer war er bereits, Kroatiens Kapitän holte vor sechs Tagen mit Real Madrid an der Seite von Alaba zum fünften Mal die Champions League. Er jubelte in Paris mit der kroatischen Flagge. Einst im Jugoslawien-Krieg mit seiner Familie aus der Heimat vertrieben, ist der 36-jährige das kreative Hirn des Teams, wobei der Rest auch nicht dumm ist. "Jeder weiß, wie glücklich ich bin, wenn ich für Kroatien spielen kann", sagte Modric. 148-mal hat er es bisher getan – Landesrekord. Er hält bei 21 Treffern.

2018 führte der 1,72 Meter große Mann aus Zadar die "Vatreni" (die Feurigen) fast im Alleingang ins WM-Finale (2:4 gegen Frankreich). Zehn Jahre davor, am 8. Juni 2008, wurde er in Wien auffällig. Er entschied das EM-Eröffnungsspiel gegen Österreich per Elfer – Endstand 1:0. Schlager sagte am 2. Juni 2022 in Bad Tatzmannsdorf: "Modric ist auch nur ein Mensch." (Christian Hackl, 2.6.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Fußball-Nations-League – Liga A, Gruppe 1, 1. Runde:

Kroatien – Österreich (Osijek, Stadion Gradski vrt, 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Kavanagh/ENG)

Kroatien: Livakovic (Dinamo Zagreb/29 Länderspiele) – Juranovic (Celtic Glasgow/16/0 Tore), Caleta-Car (Olympique Marseille/22/1), Vida (Besiktas Istanbul/97/4), Sosa (VfB Stuttgart/5/0) – Kovacic (Chelsea/77/3), Brozovic (Inter Mailand/70/7), Modric (Real Madrid/148/21) – Majer (Stade Rennes/5/2), Kramaric (TSG Hoffenheim, 67/18), Brekalo (Torino/30/4)

Ersatz: Ivusic (Osijek/3), Labrovic (Rijeka/0) – Gvardiol (RB Leipzig/10/1), Vrsaljko (Atletico Madrid/51/0), Barisic (Glasgow Rangers/24/1), Pongracic (Borussia Dortmund/4/0), Stanisic (Bayern München/3/0), Erlic (Spezia Calcio/0), Sutalo (Dinamo Zagreb/0), Pasalic (Atalanta Bergamo/36/6), Vlasic (West Ham/35/7), Jakic (Eintracht Frankfurt/3/0), Orsic (Dinamo Zagreb/16/1), Budimir (Osasuna/10/1), Ivanusec (Dinamo Zagreb/10/1)

Es fehlen: Perisic (verletzt), Sucic (beim U21-Team), Livaja, Musa (beide Corona)

Österreich: Lindner (Basel/30) – Danso (Lens/6/0), Trauner (Feyenoord Rotterdam/5/1), Wöber (Salzburg/6/0) – Lainer (Mönchengladbach/34/2), Laimer (RB Leipzig/20/2), Sabitzer (Bayern/60/11), X. Schlager (Wolfsburg/25/1), Wolf (Swansea City/0) – Arnautovic (Bologna/98/32), Baumgartner (Hoffenheim/19/6)

Ersatz: Pentz (Austria/0), Fraisl (Schalke/0) – Posch (Hoffenheim/15/1), Friedl (Werder Bremen/3/0), Trimmel (Union Berlin/20/1), Seiwald (Salzburg/3/0), Ljubicic (Köln/2/1), Lazaro (Benfica Lissabon/34/3), Gregoritsch (Augsburg/35/6), Kalajdzic (Stuttgart/13/4), Weimann (Bristol City/16/0), Onisiwo (Mainz/15/1)

Es fehlen: Alaba (geschont), Lienhart (erkrankt), Hinteregger, Grillitsch (beide verletzt), Wimmer (beim U21-Team)

Parallelspiel: Frankreich – Dänemark (20.45 Uhr)

Die nächste Runde am Montag (jeweils 20.45 Uhr): Österreich – Dänemark, Kroatien – Frankreich