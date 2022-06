Einer der Väter des Rock'n'Roll in Aktion: Chuck Berry. Foto: The Berry Estate

Wer E-Gitarre spielt, kommt an Chuck Berry nicht vorbei. Allein schon mit seinen Intros hat der Mann schließlich Wesentliches zum kleinen Einmaleins der Rockgitarre beigetragen. Und nicht nur das: Seine Texte weisen ihn als ersten Poeten der Popmusik aus. Erfreulich also, dass Arte dem Rock-’n’-Roll-Pionier am Freitagabend gleich zwei Dokus, beide auch in der Mediathek verfügbar, widmet.

Die erste, ein abendfüllender Blick auf das bewegte Leben des gewieften Performers mit dem schlichten Titel Chuck Berry, erzählt nicht nur von musikalischen Vorbildern, sondern auch von Berrys Problemen mit dem Gesetz. Nicht wenig davon, das wird rasch klar, dürfte dem Rassismus geschuldet sein, den Berry selbst überwinden half.

Trailer zu "Chuck Berry". hollywoodstreams

Am Ende hält man es mit Steve Martin, wenn er die "Antwort" in Form eines fingierten Time-Covers in Händen hält, mit der Außerirdische auf das einst ins Weltall geschickte Johnny B. Goode reagiert hätten: "Send More Chuck Berry." Amen! (Karl Gedlicka, 3.6.2022)