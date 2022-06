ORF-Online-Geschäftsführer Karl Pachner schrieb auf Facebook über Ungarns Regierungschef Viktor Orbán: "Ein Herzinfarkt wäre bei seiner Körperfülle und seinem Erregungspotenzial schon eine faire Sache!" Foto: APA/AFP/JOHN THYS

Wien – Einen "Eklat" und eine Entgleisung ortet die FPÖ wegen eines Postings, das Karl Pachner, Geschäftsführer von ORF Online und des ORF-Teletext, auf Facebook veröffentlichte. Pachner echauffierte sich über Ungarns Regierungschef Viktor Orbán und dessen Russland-Nähe und schrieb, dass Orbán bald abtreten möge: "Ein Herzinfarkt wäre bei seiner Körperfülle und seinem Erregungspotenzial schon eine faire Sache!"

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker wettert in einer Aussendung: "Als hochbezahlter ORF-Manager muss Herr Pachner wissen, was er sagen oder schreiben darf und was nicht. Es macht die Sache um keinen Deut besser, dass es sich bei seinem Posting 'nur' um seine Privatmeinung gehandelt haben soll und daraus keinerlei Rückschlüsse auf die Berichterstattung des ORF gezogen werden können. Mit so einer Einstellung ist Karl Pachner als ORF-Manager fehl am Platz. Ein Rücktritt ist die einzig mögliche Konsequenz nach diesem Eklat."

Pachner selbst hat das Posting mittlerweile wieder gelöscht und weist auf STANDARD-Anfrage auf seine Entschuldigung hin. Er schrieb am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite: "Ich habe gestern spätabends nach der Lektüre eines Berichts auf ORF.at über eine neuerliche Bedingung des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán zum Inkrafttreten des EU-Erdölboykotts gegenüber Russland hier, auf Facebook, eine unbedachte und missverständliche Formulierung gewählt, die ich außerordentlich bedaure und für die ich mich hier, auf ebendieser Plattform, auch in aller Form entschuldige. Natürlich 'wünsche' ich mir nicht den Tod Orbáns, wie aus meinem sarkastischen Text heute von manchen Facebook-Nutzern herausgelesen wurde. Tatsächlich wünsche ich niemandes Tod, weshalb es mich auch so sehr berührt, was sich derzeit in der Ukraine ereignet und was mich zu einer emotionalen, bedauerlichen und unbedachten Formulierung hingerissen hat." (red, 2.6.2022)