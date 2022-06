Zanasa und Sora bilden das Tanz & DJ-Duo "Voices from Beyond", das für ihre frechen Moves und pumpy Tunes bekannt ist. non

Happy Pride Month! Der Juni ist ein Anlass für viele Institutionen, sich um queere Quoten und bunte Darstellungen zu bemühen. Nächste Woche folgt ein Regenbogen-Special, dieses Mal gibt es einen Rewind der Vibes, in denen ich noch vom Lighthouse Festival schwelge und weitere Zuckerln.

FREITAG

Mutter: immer "Premium House and Techno Music". Veranstalter Gerald VdH ist ein Aktivist der queeren Technoszene und schafft Treffpunkte für Gleichgesinnte mit Rave-Geschmack. Mit ihm im Line-up stehen Grace Schelle und Masha Dabelka, die das Sass mit Vinyl only zum Schwitzen und Schmusen bringen werden.

Im Grazer Parkhouse werden die "Electric Magic Disco Bongos" ausgepackt. Das heißt Italo Disco, funky Hemden, Prosecco-Flaschen. So feiert es Veranstalter und DJ Flying Horstman vor und hinterm DJ-Pult. In Linz starten die "Bubble Days" am Hafen mit Wasseraktion und DJ-Line-up ab 19 Uhr bis zwei Uhr früh.

Apropos Wasserspaß und Hafen: Das "Waldhafen – Tree of Life"-Festival im Seedcamp Kauzen legt bis Sonntag an. Tech-House und Bassmusik kann erwartet werden. Für die sorgt am ersten Abend schon eine DJ-Alt-Legende: Scheibosan. DJs von Hausgemacht, Heimlich oder dem Kollektiv Sheesh sind auch mit von der Partie.

SAMSTAG

"The Fagtory Club" feiert seit 2014 in der Postgarage in Graz und beglückt sich am Samstag mit DJ Diana May aus dem Kitkat Club Berlin und einer Sex-positive-Party! Dresscode: kinky oder niedlich. Mit einem Darkroom wird hier nicht nur Techno und "geiler Trash" bespielt, sondern auch gepoppt. In Wien sollte "A Party called Jack" im Werk nicht verpasst werden, wo Sora (ein Teil von Voices from Beyond) Portugiesisch angehauchten Vocal-House und Black Music aufdrehen wird, um dazu sich selbst und die Menschen zum Tanzen zu bringen. Diese Partyreihe explodiert für gewöhnlich.

Voyces from Beyond sind am Sonntagnachmittag bei "Down at the River" am Usus am Wasser und schließen für mich so den Kreis, denn sie waren das Opening meiner Gaze-Villa-Party, für die ich hier offiziell noch Danke sagen will. (Nadine Cobbina,2.6.2022)