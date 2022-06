Der Jurist schrieb einen gefälschten Brief an Daniels' Literaturagenten, befand die Jury

Stormy Daniels und Michael Avenatti vor dem Gerichtssaal. Foto: AP/Seth Wenig

New York – Der ehemalige US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen Diebstahls einer größeren Summe Geldes von der Schauspielerin Stormy Daniels zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß legte Richter Jesse Furman in einem Gericht in New York am Donnerstag fest, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Bereits im Februar hatte eine Jury Avenatti des Diebstahls von hunderttausenden Dollar für schuldig befunden.

Neben der Haftstrafe muss Avenatti sechsstellige Strafzahlungen leisten, auch an Daniels. Avenatti war für seine Ex-Mandantin Daniels gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorgegangen. Die Geschworenen hatten es als erwiesen angesehen, dass er Daniels dabei um fast 300.000 Dollar (rd. 280.000 Euro) betrogen hatte, unter anderem indem er einen gefälschten Brief an ihren Literaturagenten schrieb. Der 51-Jährige hatte sich in dem Prozess selbst vertreten.

Anwalt versuchte, Nike zu erpressen

Der ehemalige Anwalt war bereits vergangenes Jahr wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte nach Ansicht eines Gerichts einen seiner Fälle dazu benutzt, von dem Sportartikelgiganten gesetzeswidrig bis zu 25 Millionen Dollar zu verlangen. Einen Teil der beiden Haftstrafen kann er laut Gericht nun gleichzeitig absitzen – allerdings drohen ihm bei weiteren anstehenden Prozessen zusätzliche Strafen.

Als Anwalt von Daniels hatte sich Avenatti in den USA einen Namen gemacht. Daniels sagt, sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt, was dieser verneint. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen zahlte Schweigegeld an Daniels und eine weitere Frau, um im Wahlkampf Schaden von dem Republikaner abzuwenden. (red, APA, 2.6.2022)