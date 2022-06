Hermann Schützenhöfer gab seinen länger geplanten Rücktritt am Freitagvormittag bekannt, Nachfolger Christopher Drexler hat zwei Jahre bis zu nächsten Wahl Zeit, sich im Amt zu etablieren

Hermann Schützenhöfer ist seit 2015 Landeshauptmann der Steiermark. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Seit Monaten wurde darüber spekulier, am Freitag kurz nach 10.00 war es soweit: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gab seinen Rücktritt ab Juli bekannt und nannte auch gleich seinen Nachfolger. Der wird – wenig überraschend – Christopher Drexler heißen. Der 51-jährige Drexler ist seit 2019 für die Bereiche Kultur, Europa, Sport und Personal zuständig und ist Landesobmann des steirischen Arbeitnehmerbunds.

Die Steiermark brauche für die Zukunft viel Kraft, Energie und "viel Schwung", sagte der 70-jährige Schützenhöfer bei dem Pressegespräch in der Grazer Burg. Deshalb wünsche er sich "den Richtigen für diese Zeit" und da könne er sich in ganz Österreich keinen geeigneteren als Drexler vorstellen: Der "Christopher is es", meinte Schützenhöfer zu seinem Vorschlag für seine Nachfolge. Diese werde noch um 13.00 mit den Parteigremien besprochen, um 15.00 werde dann ein weiteres Pressegespräch stattfinden.



Schützenhöfer wurde im Jahr 2015 Landeshauptmann. Das Besondere daran: Eigentlich rangierte die ÖVP bei den damaligen Landtagswahlen ganz knapp hinter der SPÖ auf dem zweiten Platz. Doch der damalige rote Landeschef Franz Voves ging, um die Koalition mit den Schwarzen zu erhalten, allerdings unter deren Führung.

"Die Steiermark bleibt mein Leben, Glück auf", schloss Schützenhöfer am Freitag und beendete umgehend die Pressekonferenz.

(red, 3.6.2022)