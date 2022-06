Foto: Reuters/Downing

Denver (Colorado) – Die Colorado Avalanche haben im Western-Conference-Finale der NHL auch das zweite Spiel gegen die Edmonton Oilers gewonnen. Zwei Tage nach dem 8:6-Spektakel zum Auftakt holte die Mannschaft aus Denver am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 4:0. Vorentscheidend waren 124 Sekunden im zweiten Drittel, während denen die Gastgeber gleich drei Tore erzielten. Topstürmer Nathan MacKinnon traf im letzten Drittel zum 4:0.

Zum Einzug in das Stanley-Cup-Finale braucht eine Mannschaft vier Siege, die beiden kommenden Partien finden am Samstag und Montag (jeweils Ortszeit) in Kanada statt. Der Sieger der Western Conference spielt in der Finalserie dann entweder gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die New York Rangers. In der Eastern Conference hat New York das erste Spiel gewonnen. (APA, 3.6.2022)

NHL-Ergebnis vom Donnerstag – Finale Western Conference ("best of seven"):

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 4:0 (Stand in der Serie 2:0)