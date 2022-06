Die Volkspartei im Visier des U-Ausschusses: Hat Korruption in der ÖVP tatsächlich System? Was haben die Befragungen bisher ergeben? Was kann der Ausschuss erreichen?

Seit knapp drei Monaten läuft in Österreich ein Untersuchungsausschuss, der sich mit den Korruptionsvorwürfen in der ÖVP beschäftigt. Hintergrund ist die sogenannte Inseratenaffäre, die im Herbst 2021 nach umfangreichen Hausdurchsuchungen im Kanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale zum Sturz des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz führte. Dabei ging es unter anderem um Umfragen, die mutmaßlich gegen Geld geschönt wurden. Und es gibt noch weitere Affären rund um Steuerhinterziehung und illegale Postenvergaben. All das soll der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss nun aufarbeiten. Dazu werden Akten ausgewertet, Politiker und Amtsträgerinnen befragt.



Der Untersuchungsausschuss ist bereits mehr als 20-mal zusammengetroffen. Was wurde dort bisher erreicht? Wie tief ist Korruption in der ÖVP verankert? Darum geht es in dieser Folge von "Inside Austria". Wir erklären noch einmal die wichtigsten Vorwürfe, um die es im U-Ausschuss geht. Und wir wollen wissen, ob die Befragungen die Korruptionsprobleme in Österreich wirklich lösen können. (red, 4.6.2022)



In dieser Folge zu Gast: Renate Graber (Wirtschaftsredakteurin beim STANDARD) und Fabian Schmid (stellvertretender Leiter des innenpolitischen Ressorts beim STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Redaktion: Zsolt Wilhelm

