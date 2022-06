In dieser Galerie: 5 Bilder In "Stray" wird man eine Katze steuern, die sich in einer unwirtlichen Welt zurecht finden muss.

Foto: Sony Die beiden "Spiderman"-Spiele werden für PC umgesetzt. Foto: Sony In "The Callisto Protocol" findet man sich auf einem Sci-Fi-Horrortrip wieder. Foto: Sony "Resident Evil Village" bekommt ein VR2-Update. Foto: Capcom "Horizon" bekommt einen VR2-Ableger, der schon sehr eindrucksvoll aussieht. Foto: Sony

Donnerstag Nacht präsentierte Sony in rund 30 Minuten zahlreiche Playstation-Spiele, von denen viele bereits in den nächsten Monaten erscheinen werden. Mit dem zusätzlich gesetzten Schwerpunkt auf Virtual Reality setzt man sich klar von der Konsolen-Konkurrenz ab.



Horror und VR

Der auffälligste Gast war der Spielehersteller Capcom, der gleich mehrere Projekte vorstellen durfte. Darunter das bereits bekannte Resident Evil 4 Remake, aber auch Neuankündigungen wie die Fortsetzung der legendären Fighting-Serie Street Fighter, das nächstes Jahr seinen sechsten Teil erhalten soll. Ein sehr ausführlicher Trailer zu Final Fantasy 16 zeigt erstmals richtiges Gameplay und die VR-Demo von Horizon Call of the Mountain zeigt eindrucksvoll, wie Sony VR weiter im Gespräch halten will.

Über ein Dutzend Spiele wurden in die Präsentation gequetscht und hinterließen einen durchwegs positiven Eindruck. Auch kleinere Spiele, etwa Tunic, das am 27. September für PS4 und PS5 umgesetzt wird, oder auch Stray, bei dem man als Katze in einem futuristischen Setting überleben muss und das bereits am 19. Juli für PS4 und PS5 erscheinen wird, bekamen ihren Platz.

PlayStation

The Callisto Protocol

Der bisher unbekannte Horror-Action-Titel The Callisto Protocol präsentierte sich brutal, aber technisch sehr sauber. Das Spiel soll am 2. Dezember 2022 erscheinen.

PlayStation

Resident Evil 4 Remake

Leider erst nächstes Jahr, genauer gesagt am 24. März 2023, wird das Remake des Klassikers Resident Evil 4 für PS5, aber auch für Xbox Series und PC erscheinen. Im Gegensatz zu anderen Versionen, soll die Playstation-Variante allerdings auch Inhalte für das kommende PSVR-2-Headset erhalten.

PlayStation

Street Fighter 6

Viel Trailer und auch ein wenig Gameplay zeigte Capcom zu Street Fighter 6, das nächstes Jahr in die nächste Runde gehen soll. Auch dieser Titel wird neben den zwei aktuellsten Playstation-Generationen auch für Xbox Series und PC erscheinen.

PlayStation

Final Fantasy 16

Wer sich für die Rollenspiel-Serie Final Fantasy begeistern kann, kann den Sommer 2023 bereits jetzt rot im Kalender markieren. Der exklusiv für PS5 erscheinende 16. Teil soll da mit einem überarbeiteten Kampfsystem und einer mittelalterlichen Welt begeistern.

PlayStation

Horizon Call of the Mountain

Als Spin-Off der zwei bestehenden Horizon-Games wird mit Call of the Mountain ein eindrucksvoller VR-Titel erscheinen. Ein neuer Trailer verrät mehr über die Möglichkeiten, die man wohl dann ausprobieren wird können, wenn Sony ihr zweites Headset PSVR 2 endlich veröffentlichen wird.

PlayStation

(aam, 3.6.2022)