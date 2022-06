Nicht erst seit der Pandemie erleben Fahrräder einen massiven Boom. Die zahllosen Vorteile liegen auf der Hand. Ein nachhaltiges Transportmittel ist der beliebte Drahtesel allemal, man bewegt sich autonom und im eigenen Tempo, ist unabhängig von Fahrplänen, steht nicht im Stau, findet überall rasch einen Parkplatz, braucht sich auch übers Maskentragen keine Gedanken zu machen.

An den Gebrauchsgewohnheiten scheiden sich jedoch die Geister. Für die einen ist das Fahrrad ein gezielt genutztes Sportgerät zur persönlichen Fitness, die anderen schwingen sich mit Vorliebe für ihre täglichen Wege auf den Sattel, und einige handhaben das "hybrid", also sowohl als auch. In letzterem Fall werden dann aber meist unterschiedliche Räder genutzt – je nachdem, ob man in der Rushhour ins Büro will oder downhill dem Geschwindigkeitsrausch vom Berg ins Tal frönt.

Wann und wie nutzen Sie das Rad?

Wie ist das bei Ihnen – sind Sie im Alltag immer und überall auf zwei Rädern unterwegs, oder gehört das Rad für Sie klar in die Freizeit, um sich ordentlich auszupowern? Oder geht Ihre Passion in beide Richtungen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (dahe, 3. Juni 2022)