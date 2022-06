Über Jahre hinweg hat die App viele Autofahrer begleitet. Foto: Scott Jacobs

Warnhinweise in der Android-Auto-App lassen Kunden seit ein paar Tagen wissen, dass das Ende des Fahrassistenten naht. Der Ersatz für die beliebte Auto-App wird bereits seit Sommer 2021 von Google ausgerollt und nennt sich Google Assistant Driving Mode.

Fahrassistent

"Android Auto for phone screens will stop working soon", ist in der App zu lesen, ohne allerdings ein genaues Datum zu verraten. Wer in seinem Fahrzeug Android-Auto installiert hat, der braucht keine Angst haben. Die Integration wird weiterhin wie gewohnt funktionieren. Betroffen ist allerdings die Smartphone-App, die von Nutzern von Android 12 beziehungsweise Pixel-Besitzern bereits jetzt nicht mehr benutzt werden kann. In den nächsten Wochen folgen alle weiteren Android-Nutzer.

Google

Passenden Ersatz findet man in der App Google Maps, die schon länger über den sogenannten "Google Assistant Driving Mode" verfügt. Via Sprachassistent kann man hier ein Ziel wählen oder auch andere Funktionen, etwa Musikwiedergabe, steuern. Aktiviert wird der Assistent in der Google Maps App beim Nutzerprofil und den darunter liegenden Einstellungen. Der Assistent funktioniert sowohl auf Android als auch unter iOS. (red, 3.6.2022)