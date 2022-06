Warum manche Kunstwerke so teuer sind

Deine Eltern haben bestimmt Zeichnungen von dir aufgehoben, die für sie ganz tolle Kunstwerke und sehr wertvoll sind. Doch Geld würden sie dafür nicht bekommen. Dabei gibt es Kunstwerke, die für viele Millionen Euro verkauft werden. Im Jahr 2017 wurde das Gemälde Salvator Mundi für 450 Millionen Dollar verkauft. Salvator Mundi ist Latein und bedeutet "Erlöser der Welt", abgebildet ist darauf Jesus – du siehst es unten im Bild. Warum hat jemand so viel dafür bezahlt? Den Wert eines Kunstwerks zu bestimmen ist gar nicht so einfach. Er richtet sich nach verschiedenen Dingen. Wie groß es ist, woraus es besteht und was es darstellt, spielt eine Rolle. Salvator Mundi wurde mit Ölfarben auf eine Holztafel gemalt. Es gibt aber auch größere Ölgemälde, die weniger kosten.

Dieses Bild wurde 2017 um 450 Millionen Dollar verkauft. Foto: Imago Images/Ray Tang/Zuma

Am wichtigsten ist, von wem ein Werk stammt. Gemälde einer berühmten Person sind teurer als jene eines unbekannten Künstlers. Salvator Mundi stammt angeblich vom weltberühmten Maler Leonardo da Vinci, der vor 500 Jahren gelebt hat. Von ihm ist auch die Mona Lisa, von der du vielleicht schon gehört hast. Nicht alle Kunstkenner sind sich sicher, dass Leonardo das Bild wirklich gemalt hat. Die Geschichte ist ein Rätsel, und genau das ist vermutlich auch der Grund, wieso es jemand für so viel Geld gekauft hat. Menschen kaufen Kunst aus unterschiedlichen Gründen. Manchen gefallen die Werke einfach gut. Andere wollen die Kunstwerke später teurer weiterverkaufen. Und für manche Menschen sind teure Kunstwerke ein Statussymbol. Sie geben sehr viel Geld dafür aus, um zu zeigen, dass sie es sich leisten können. Und das kann dann auch die Preise anderer Kunstwerke eines Künstlers in die Höhe treiben.

Was sind NFTs?

Der Wert eines Gemäldes oder einer Zeichnung richtet sich auch danach, ob es ein Original ist. Das bedeutet, ob es genau das Kunstwerk ist, das die Künstlerin oder der Künstler angefertigt hat, oder ob es von jemand anderem nachgemacht wurde. Originale des berühmten Künstlers Andy Warhol kosten zehntausende bis hunderttausende Euro. Eine Kopie davon kann man schon für ein paar Euro kaufen. Was hat das jetzt mit NFTs zu tun, und was ist das überhaupt? Auch mit einem Computer kann man Kunst machen – Bilder, Musik oder Videos zum Beispiel. Doch ein mit einem Zeichenprogramm erstelltes Bild lässt sich sehr viel einfacher kopieren als ein reales Gemälde. Die NFT-Technologie macht ein digitales Kunstwerk einzigartig. NFT ist die Abkürzung für "non-fungible token". Das ist Englisch und bedeutet "nicht austauschbare Wertmarke". Es ist ein digitales Zertifikat, das belegt, von wem ein Werk stammt, wem es gehört und wie viel dafür bezahlt wurde.

Dieses Bild ist ein NFT-Kunstwerk und wurde für 58 Millionen Euro verkauft. Foto: Christie's via AP

Auch für NFTs wird teilweise sehr viel Geld ausgegeben. Das digitale Kunstwerk Everydays – The First 5000 Days des Künstlers Beeple wurde für 58 Millionen Euro verkauft. Er hat 5000 Tage lang jeden Tag ein Foto von sich gemacht und alle zu einem großen Bild zusammengefügt. Der Käufer des Werks hat das Bild als Computerdatei mit dem NFT erhalten. Manche Museen verkauften inzwischen auch digitale Kopien bekannter echter Gemälde als NFTs. Für Künstlerinnen und Künstler sind NFTs eine Möglichkeit, ihre digitalen Kunstwerke zu verkaufen. Manche sehen darin aber nur einen vorübergehenden Trend und kritisieren, dass die hohen Preise nicht gerechtfertigt sind. (Birgit Riegler, 5.6.2022)