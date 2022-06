Foto: Getty Images/iStockphoto/Dietmar Rauscher

Im Rahmen eines Ransomware-Angriffs waren diverse Systeme des Landes Kärnten tagelang lahmgelegt worden. Nun heißt es, dass außerdem im Zuge des Hacks erbeutete Daten im Darknet aufgetaucht seien. Das schreibt etwa Sebastian Bicchi, Gründer des Sicherheitsunternehmens Sec-Research, in einem Tweet.

Demnach hat die Hackergruppe unter anderem Emails, Ergebnisse von Corona-Tests, verschiedene Ausweise, ausgestellte Visa, politische Positionspapiere, einen großen Folder zur Hypo, Bankomatkarten und vieles mehr geleaked. Bezüglich der Emails teilt der Experte einen Screenshot, der explizit einen Ordner mit Emails zeigt, die im Kontext des Ukrainekriegs verfasst wurden.

Laut Bicchi ist die Chance groß, dass die eigenen Daten in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, wenn man zuvor elektronischen Kontakt zum Land Kärnten hatte. Insgesamt handle es sich um 250 Gigabyte an Daten, von denen bisher 5,6 GB geleaked wurden.

Lösegeld gefordert

Das Land Kärnten hatte am 25. Mai – ironischerweise der vierte Jahrestag des Inkrafttretens der DSGVO – publik gemacht, dass man am Vortag von Hackern angegriffen worden sei. Schon damals war bekannt, dass hinter dem Angriff die internationale Hackergruppe "Black Cat" steckt. Diese forderte ein Lösegeld in Höhe von fünf Millionen Euro in Bitcoin für eine Entschlüsselungssoftware, mit der man die verschlüsselten Daten wieder hätte entschlüsseln können.

Das Land Kärnten zahlte das besagte Lösegeld nicht. Die Systeme und somit die Möglichkeiten zum digitalen Bürgerkontakt waren tagelang stark eingeschränkt. Auch um die Auszahlung der Grundversorgung wurde gefürchtet.

Kärnten stritt Datenverlust ab



Dennoch wurde seitens des Landes Kärnten mehrfach betont, dass im Rahmen des Hackerangriffs keine Daten verloren gegangen seien. "Es wurde zwar ein geringer Teil an Daten verschlüsselt, diese Daten konnten aber über das Back-up-System des Landes wiederhergestellt werden," hieß es etwa am 30. Mai im Rahmen einer Pressekonferenz. (stm, 3.6.2022)