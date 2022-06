Seien Sie kein "Heisl" und raten Sie mit! Foto: imago / D. Maehrmann

In Wien ist man schnell einmal ein "Heisl", wie sich in jüngster Vergangenheit gezeigt hat. Persönlich sollte man das nicht nehmen, denn dann gilt man als "Aungriader". Durch dieses Zeigen von Schwäche mutiert man schleunigst zum "Oamutschkerl". Sollten Sie also im folgenden Quiz nicht allzu gut abschneiden: Machen Sie sich nichts draus. Denn nur "Gschaftlhuber" prahlen mit ihren Erfolgen. (miwi, rau, 5.6.2022)