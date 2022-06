Henry Carroll & Rose Blake, "So machst du richtig coole Kunst". Aus dem Englischen von Bettina Eschenhagen. € 12,90 / 64 Seiten. Laurence King, Berlin 2021 Foto: Laurence King

Dieses Buch ist richtig cool. Darin werden dir kurz und höchst amüsant Techniken weltberühmter Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, und es wird erklärt, wie du diese nachahmen kannst. Nachmachen, aber dennoch etwas Eigenes, Einzigartiges erschaffen. Zum Beispiel kannst Du wie Jackson Pollock ein Bild nur durch Klecksen und Tropfen gestalten oder wie Lorna Simpson Gesichter aus der Zeitung ausschneiden und ihnen neues Leben einhauchen. Provoziere doch deine Familie einmal mit einem "Readymade" wie Marcel Duchamp! Die Kapitel "Trag dick auf", "Feiere, was du liebst", "Rette Müll" inspirieren und regen zum Tun an. Abgerundet werden die Tipps mit spannenden Infos zu Farben, Materialien und – ganz wichtig – Bleistiften. Es sind oft einfache Ideen, die Großartiges entstehen lassen. Fang am besten gleich an!