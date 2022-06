111.349 Euro soll das Reisebüro des Pensionistenverbands aus dem NPO-Fonds erhalten haben. Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – Auch das im Eigentum des SPÖ-Pensionistenverbands (PVÖ) stehende Reisebüro hat Corona-Hilfen aus dem "Non Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds" erhalten. Die "SeniorenReisen Reisebüro GmbH" habe am 16. Juni 2021 exakt 111.349 Euro aus dem NPO-Fonds erhalten, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Freitag. Geschäftsführerin Gerlinde Zehetner und PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth bestätigten im Gespräch mit der APA die Zahlung.

Sowohl Zehetner als auch Wohlmuth begründeten dies mit den rechtlichen Bestimmungen. Die "SeniorenReisen Reisebüro GmbH" sei zwar ein Wirtschaftsunternehmen wie andere Reisebüros auch und zahle auch genau so Steuern. Dieses Reisebüro sei aber seit rund 45 Jahren im Eigentum des Pensionistenverbandes, der seit seiner Gründung im Jahr 1949 ein Verein ist.

"Kein parteinaher Verein"

Wirtschaftsunternehmen im Eigentum von Vereinen durften nicht wie andere Betriebe um allgemeine Förderungen wie den Fixkostenzuschuss ansuchen, sondern mussten ihre Anträge beim NPO-Fonds einreichen, erläuterten Zehetner und Wohlmuth. Und die Geschäftsführerin ergänzte, dass ihr ein Ansuchen um einen Fixkostenzuschuss auch lieber gewesen wäre, weil damit vermutlich eine höhere Förderung verbunden gewesen wäre.

Zehetner gestand zu, dass die Optik mit dem NPO-Fonds vielleicht ein bisschen "komisch" wirken könne. Sie betonte aber, dass "nichts Ehrenrühriges" dabei sei, wenn sich ihr Reisebüro so wie andere Unternehmen um eine Förderung bemüht habe. Die Senioren-Reisen seien am freien Mark tätig und stünden in Konkurrenz zu allen anderen Reisebüros.

Den Unterschied zu den Vereinen des ÖVP-Seniorenbundes, der wegen bezogener NPO-Gelder in der Kritik steht, begründeten Wohlmuth und Zehetner damit, dass der Seniorenbund auch eine Teilorganisation der ÖVP sei. Der Pensionistenverband sei hingegen "kein parteinaher Verein", auch wenn man sich zu den Grundwerten der SPÖ bekenne und deren Mitglieder zum Teil auch Parteimitglieder sind, wie Zehetner zugestand. (APA, 3.6.2022)