Beginnt ein Tagebuch zu führen, mit dem Ziel, ihren Mann zu vernichten: Rosamunde Pike als Amy in David Finchers Thriller "Gone Girl – Das perfekte Opfer", Puls 4, 20.15 Uhr.

Foto: © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation

15.55 DOKUMENTATION

Unesco-Weltkulturerbe – Schätze für die Ewigkeit: Arles Der malerische Ort am Rande der Camargue war bisher vor allem für seine antiken Wahrzeichen wie das berühmte Amphitheater bekannt, die Teil des Unesco-Weltkulturerbes sind. Mit einem weithin sichtbaren Turm des Architekten Frank O. Gehry hat die Stadt nun ein weiteres Wahrzeichen bekommen. Bis 16.50, Arte

16.50 MAGAZIN

Twist: Paradise Lost? Mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine scheint der Traum eines kriegsfreien Kontinents, auf die europäische Demokratien nach 1945 stark gesetzt haben, geplatzt. Ist damit der Traum eines gewaltfreien Ortes verloren? Bis 17.25, Arte

16.50 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Cary Grant ist als leidgeprüfter U-Boot-Kapitän wild entschlossen, die angeschlagene USS Seat Tiger wieder flottzumachen. Tony Curtis steht ihm als Leutnant mit allerlei dubiosen Tricks zur Seite. Blake Edwards’ (Frühstück bei Tiffany) erster Komödienerfolg. Bis 20.15, One

20.15 THRILLER

Gone Girl – Das perfekte Opfer (USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher legt seine Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigem Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Bis 23.20, Puls 4

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Prevolution(Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 22.05, Servus TV

21.30 FANTASY-KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Schleimige Geisterjagd in New York samt einem riesigen Marshmallow-Männchen in den Straßenschluchten Manhattans. Die Fortsetzung Ghostbusters II gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 23.10, ZDF neo

22.10 TARANTINO

Kill Bill Vol. 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Uma Thurman arbeitet im zweiten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill verlässlich und mit viel Geschick ihre Todesliste ab. Darauf ganz oben natürlich Bill (David Carradine). Bis 0.25, Servus TV

22.15 ACTIONTHRILLER

John Wick (USA 2014, Chad Stahelski) John Wick (Keanu Reeves) bekommt beim Begräbnis seiner Frau einen kleinen Hund, den die Verstorbene ihm zum Trost hinterlassen hat. Als das Tier getötet wird, startet der einstige Profikiller einen Rachefeldzug. Stylishe Action, konzis inszeniert von Ex-Stuntman Chad Stahelski. Bis 23.50, ORF 1

23.10 DOKUMENTARFILM

Die Oberammergauer Passionsspiele 2022 – Die unglaublichste Geschichte der Welt (D 2022, Alexander Saran) 1633 legten die Bürgerinnen und Bürger des bayerischen Bergdorfes Oberammergau im Angesicht der Pest vor Gott das Gelübde ab, ein Passionsspiel aufzuführen, wenn sie fortan nur vom schwarzen Tod verschont blieben. Heute ist das Oberammergauer Passionsspiel das berühmteste der Welt. Alexander Saran begleitete für die seine dokumentarische Langzeitbeobachtung die Vorbereitungen für die Premiere 2020, die wegen Corona zunächst verschoben werden musste. Bis 0.30 Arte

23.25 KOMÖDIE

Das Leben ist ein Fest (C’est la vie! B/CDN/F 2017, Olivier Nakache, Éric Toledano) Der routinierte Hochzeitsplaner Max (Jean-Pierre Bacri) soll auf einem Landschloss bei Paris eine Hochzeit ausrichten. Dort läuft alles aus dem Ruder. Vielstimmige Komödie. Bis 1.15, SWR