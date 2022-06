Zwölf Uhr mittags, Re: Mein Hund is(s)t vegan!, Rio Grande, Watchmen: Die Wächter, Drei Tage in Quiberon, My Mexican Brezel, dazu die Radiotipps

Unterrichtet ihr Kind zu Hause, um es vor Sonnenlicht zu schützen: Nicole Kidman mit James Bentley im Mysterythriller "The Others", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Sogecine/Teresa Isabi

15.45 KOMÖDIE

Die Glücksritter (Trading Places, USA 1983, John Landis) Was macht uns zu dem, was wir sind? Eddie Murphy als Bettler in seinem erst zweiten Film und Dan Aykroyd als reiches Ekelpaket spielen in John Landis’ meisterhafter Komödie groß auf. Bis 18.10, Kabel eins

17.35 WESTERN

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Ein Mann (Gary Cooper) allein auf leergefegter Straße beim Versuch, sich selbst treu zu bleiben – auch dann noch, wenn alle anderen das Weite suchen. Mit Grace Kelly als geprüfter Ehefrau und der Oscar-prämierten Filmmusik von Dimitri Tiomkin (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin’).

Bis 19.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Mein Hund is(s)t vegan! – Fleischlose Tiernahrung Immer mehr Hundehalterinnen und Hundehalter ernähren auch ihre Vierbeiner fleischlos. Das mag dem Zeitgeist entsprechen und gut fürs Klima sein, aber ist es auch artgerecht? Bis 20.10, Arte

20.15 MYSTERYTHRILLER

The Others (F/E/USA 2001, Alejandro Amenábar) Nachdem ihr Mann nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist, zieht Grace (Nicole Kidman) ihre beiden Kinder unter Beachtung strenger religiöser Vorschriften in einem unheimlichen Haus auf der Kanalinsel Jersey groß. Regisseur Alejandro Amenábar baut Hochspannung auf, indem er wenig zeigt und viel der Vorstellungskraft überlässt. Bis 21.55, Arte

20.15 WESTERN

Rio Grande (USA 1950, John Ford) Der dunkle Abschluss von John Fords Kavallerie-Trilogie zeigt John Wayne als Lieutenant Colonel Kirby Yorke eingespannt zwischen persönlicher Neigung und Pflicht. Ein Höhepunkt nicht nur des Westerngenres. Bis 21.55, 3sat

21.55 COMICVERFILMUNG

Watchmen: Die Wächter (USA 2009, Zack Snyder) In einer dystopischen Vision der USA im Jahr 1985 schließen sich die Superhelden zusammen, um den Mord an einem Kollegen aufzuklären. Zack Snyder hat die famose Comic-Novel von Alan Moore und Dave Gibbons als deftigen Neo-Noir in Szene gesetzt, brutal und befeuert von einem großartigen Soundtrack von Dylan, Hendrix und Simon & Garfunkel bis zu Mozart. Bis 0.30, Arte

23.15 BIOPIC

3 Tage in Quiberon (D/F/A 2018, Emily Atef)

Im April 1981 flüchtet Romy Schneider in ein Kurhotel an der französischen Atlantikküste, um ihr aus den Fugen geratenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. In Quiberon gibt sie auch ihr letztes großes Interview. Emily Atefs Film mit Marie Bäumer in der Hauptrolle erzählt, wie sich diese Tage zugetragen haben könnten. Bis 1.05, NDR

0.30 FILMTAGEBUCH

My Mexican Brezel (E 2019, Nuria Giménez) Aus 50 Rollen Amateurfilmmaterial ihres Großvaters hat Nuria Giménez ein fiktives filmisches Tagebuch eines Paares zwischen Barcelona, Paris, New Orleans und New York konstruiert. Bis 1.40, Arte