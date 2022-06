PRO: Teure Hobbys für den Staat

von Manuel Escher

Manch einer hat ein Pferd im Stall stehen, anderen gefallen goldene Uhren und antiker Schmuck. Teure Hobbys nennt man das gemeinhin, sie sind Privatpersonen unbenommen. Auch viele Staaten haben teure Hobbys. Sie leisten sich überdimensionierte Faschingsgilden in alten Roben, die ganzjährig große Anwesen und Schlösser bewohnen und denen regelmäßig Feste ausgerichtet werden. Zu bestaunen ist ein solches Festival mitten in der Wirtschaftskrise gerade in London: das Thronjubiläum der Queen.

Einer modernen Demokratie ist das unwürdig, nicht nur aus finanziellen Gründen. Spätestens seit der Aufklärung ist klar, dass gekrönte Häupter "von Gottes Gnaden" an der Spitze eines Landes nichts zu suchen haben. Im Gegenteil, sie stellen das denkbar schlechteste Symbol für einen Rechtsstaat dar, vor dem doch alle Menschen gleich zu sein haben.

Geht nicht, passt nicht zu uns? Das hat man anderswo auch geglaubt. Aber Deutschland, Frankreich, Polen, Irland – sie alle fahren gut ohne Kaiser, König, Queen, Hofstaat und -gesinde.

Doch sind nicht viele Royals ohnehin verwurzelt in der Zivilgesellschaft, als Mechanikerinnen im Krieg, Übersetzerinnen von Kinderbüchern, Aktivisten im Umweltschutz? Blendend: Das wird die Eingliederung in die Gesellschaft erleichtern. Immerhin leisten auch andere Menschen wichtige Dienste in der Gesellschaft. Sie sollte man feiern. Und wenn sie sich einer Wahl stellen, sollen sie auch den Staat führen dürfen. (Manuel Escher, 3.6.2022)