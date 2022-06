Sie geben niemals auf. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

New York – Die New York Rangers sind am Freitag (Ortszeit) im Play-off-Halbfinale der National Hockey League (NHL) gegen Tampa Bay Lightning mit einem 3:2-Heimerfolg mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Für den Titelverteidiger aus Tampa Bay setzte es damit zum ersten Mal seit April 2019 wieder zwei Niederlagen in den Play-offs nacheinander. Mit 18 Siegen nach einer Play-off-Niederlage in Serie hatte Tampa Bay einen NHL-Rekord aufgestellt.

Nach dem Führungstreffer Tampa Bays hatten die Rangers im ersten Drittel zwei Tore erzielt, Anfang des Schlussdrittels gelang den Gastgebern durch Mika Zibanejad das 3:1. Rangers-Goalie Igor Schestjorkin war der nötige sichere Rückhalt.Der schwedische Nationalspieler erzielte seinen 22. Play-off-Scorerpunkt, womit er hinter Connor McDavid und dem Deutschen Leon Draisaitl Rang drei belegt. Der 2:3-Anschlusstreffer der Gäste zwei Minuten vor Schluss kam zu spät. (APA; 4.6.2022)

NHL

NHL-Ergebnis von Freitag – Finale Eastern Conference ("best of seven"):

New York Rangers – Tampa Bay Lightning 3:2

Stand in der Serie 2:0