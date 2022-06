Krypto ist auch für Betrüger eine Goldgrube. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Neben zahlreichen Investorinnen und Investoren versuchen sich auch Betrüger an Kryptowährungen zu bereichern. Immer wieder hört man Nachrichten über Schwindel, gescheiterte Unternehmen oder Diebstähle in Millionenhöhe. Allein seit Anfang letzten Jahres haben Opfer des Kryptoschwindels dadurch mehr als eine Milliarde Dollar verloren, schreibt die US-Handelsbehörde (FTC) in einem neuen Bericht.

Mehr als 46.000 Menschen haben demnach einen Verlust in Höhe von durchschnittlich 2.600 Dollar gemeldet. Am häufigsten seien die Betrüger dabei mit Bitcoin (70 Prozent), Tether (zehn Prozent) oder Ether (neun Prozent) bezahlt worden sein. Seit 2018 haben sich die Verluste versechsfacht. Während damals noch zwölf Millionen Dollar ergaunert wurden, waren es im ersten Quartal 2022 bereits 329. Im gesamten Vorjahr wurden 680 Millionen Dollar gestohlen.

Social Media

Um Opfer anzulocken, verwenden Akteure meist soziale Medien. Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat im oben genannten Zeitraum angegeben, dass der Krypto-Scam mit einer Werbeanzeige, einem Posting oder einer Nachricht auf einer entsprechenden Plattform begonnen habe. Darüber hinaus sollen fast vier von zehn Dollar, die mit Betrug auf Social Media ergaunert wurden, in Kryptowährungen verloren worden sein.

Meistens handelte es sich dabei um Investment-Scams, bei denen Userinnen und Usern eine scheinbar interessante Möglichkeit angepriesen wurde, Geld zu verdienen. Laut dem FTC gehen seit 2021 575 Millionen Dollar aller Verluste durch Kryptobetrug auf gefälschte Investitionsmöglichkeiten zurück.

Meistens laufe die Masche laut dem Bericht folgendermaßen ab: "Falsche Versprechen von schnellem Geld, gepaart mit begrenztem Krypto-Verständnis und fehlender Erfahrung der Menschen. Anlagebetrüger behaupten, sie könnten schnell und einfach riesige Renditen für Investoren erzielen. Aber diese Krypto-'Investitionen' wandern direkt in die Brieftasche des Betrügers. Die Leute berichten, dass sie mit Hilfe von Investment-Websites und -Apps das Wachstum ihrer Kryptowährungen verfolgen können, aber das ist alles gefälscht."

Romantischer Diebstahl

An zweiter Stelle finden sich mit großem Abstand sogenannte Romance Scams, mit denen seit Anfang 2021 185 Millionen Dollar in Form von Krypto ergaunert wurden. "Diese Tastatur-Casanovas blenden die Leute offenbar mit ihrem angeblichen Reichtum und ihrer Kultiviertheit. Schon bald bieten sie beiläufig Tipps für den Einstieg in Krypto-Investitionen und Hilfe bei der Geldanlage an. Diejenigen, die auf das Angebot eingehen, berichten, dass sie in Wirklichkeit eine Anleitung erhalten haben, wie man Kryptowährungen an einen Betrüger schickt. Der durchschnittliche Verlust an Kryptowährungen durch Romantikbetrüger liegt bei erstaunlichen 10.000 Dollar", heißt es im FTC-Bericht.

Den dritten Platz belegen Betrügereien im Namen von Unternehmen und Behörden, die Opfer seit Anfang letzten Jahres 133 Millionen Dollar gekostet haben. "Dieser Betrug kann mit einer SMS über einen angeblich nicht autorisierten Amazon-Kauf oder mit einem alarmierenden Online-Pop-up beginnen, das wie eine Sicherheitswarnung von Microsoft aussieht. Von dort aus wird den Leuten gesagt, der Betrug sei umfangreich und ihr Geld sei in Gefahr", Wird das Vorgehen beschrieben.

Dunkelziffer

Wie "Engadget" hervorhebt, bietet der Bericht der Handelsbehörde keinen vollständigen Blick auf Kryptobetrug. Die Anzahl der Opfer und die Höhe der gestohlenen Geldbeträge stützen sich auf direkte Meldungen an die FTC, das wahre Ausmaß dürfte also deutlich größer sein. (red, 4.6.2022)