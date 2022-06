45-Jähriger hatte Norwich zweimal in die Premier League geführt und war zuletzt bei FK Krasnodar in Russland engagiert

Daniel Farke übernimmt die "Fohlen". Foto: AP/Rui Vieira

Mönchengladbach – Daniel Farke wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Damit endet die schwierige Suche nach einem Nachfolger von Adi Hütter, von dem sich der Klub am Ende einer mäßigen Spielzeit getrennt hatte. Farke hat sich durch die Arbeit bei Norwich City einen Namen gemacht. Zweimal führte er den Klub in die englische Premier League.

Zuletzt hatte er bei FK Krasnodar in Russland angeheuert, den Job aber nach kurzer Zeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgegeben. Er soll am Sonntag vorgestellt werden. Farke ist nur die Alternativlösung des fünfmaligen deutschen Meisters. Eigentlich sollte Lucien Favre nach seiner Amtszeit zwischen 2011 und 2015 zur Borussia zurückkehren, der Schweizer sagte aber ab. (APA/dpa, 4.6.2022)