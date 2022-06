Laut Hagelversicherung schädigte das Unwetter mehr als 7.500 Hektar Agrarfläche. Foto: ÖHV

Zwettl/Güssing – Teile von NÖ und des Burgenlandes waren am Samstag stark von Unwettern betroffen. Laut der Österreichischen Hagelversicherung musste die Landwirtschaft Schäden von rund 1,5 Millionen Euro hinnehmen. "Betroffen sind die Bundesländer NÖ und erneut das Südburgenland. Sintflutartige Regenfälle – gebietsweise bis zu 50 Liter pro Quadratmeter binnen einer halben Stunde – und Hagel schädigten mehr als 7.500 Hektar Agrarfläche", sagte der Sprecher der Hagelversicherung, Mario Winkler.

Temperaturhöchstwerte um die 30 Grad Celsius gingen einher mit Starkregen und Hagel. Besonders betroffene Bezirke waren in Niederösterreich Zwettl und Gmünd sowie im Burgenland Oberwart und Güssing. An Kulturen wurden besonders Getreide, Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Wein, Grünland in Mitleidenschaft gezogen. In Niederösterreich waren rund 3.500 Hektar beeinträchtigt, die Schäden beliefen sich auf 800.000 Euro. Im Burgenland waren es rund 4.100 Hektar bzw. 700.000 Euro.

Gerlos Straße gesperrt

In Tirol (Bezirk Schwaz) ist die Gerlos Straße (B165) Samstagnacht verschüttet worden. Auf Höhe Gmünd war ein Erdrutsch abgegangen, die Straße musste zwischen Gmünd und Gerlos gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung. Die Aufräumarbeiten waren in der Nacht auf Pfingstsonntag voll im Gange. Wann die Straße für den Verkehr wieder freigegebenen werden kann, war nicht bekannt.

Die Unterbrechung der direkten Verbindung zwischen Zell am Ziller in Tirol und Mittersill in Salzburg bringt einen langen Umweg mit sich. Die einzige Ausweichmöglichkeit über das Zillertal (B169), A12 und den Pass Thurn (B161) bedeutet nach Angaben des Clubs über 100 Kilometer Umweg.

Unwetter auch in Oberösterreich

Auch in Teilen Oberösterreichs hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Rund 300 Feuerwehrleute waren bis kurz vor Mitternacht im Einsatz, am stärksten betroffen waren das Innviertel sowie der Bezirk Grieskirchen, hieß es Samstagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage. In Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Lenkerin wurde verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr auf der L1372. Eine 40-jährige Lenkerin fuhr mit dem Pkw in Richtung Sierning, ihr 42-jähriger Ehemann saß auf dem Beifahrersitz, als plötzlich aufgrund des starken Unwetters ein rund 50 Zentimeter starker Baum auf die Straße fiel und den Pkw im Bereich der Motorhaube bzw. der Windschutzscheibe traf. Der Pkw wurde unter dem Baum eingeklemmt, die beiden Insassen konnten sich aber selbstständig befreien. Die Lenkerin wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Neben diesem schweren Verkehrsunfall waren die Feuerwehrleute in Oberösterreich wegen des Unwetters von rund 20.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht hauptsächlich mit dem Auspumpen von Kellern und Gebäuden beschäftigt und Muren sowie umgestürzte Bäume mussten von Straßen beseitigt werden. (APA, 4.6.2022)