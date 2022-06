Die ZAMG warnt vor Unwettern am Sonntag. Foto: IMAGO/Karina Hessland

Salzburg/Wien – Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Salzburg hat Sonntagvormittag eine Gewitterwarnung für den Abend angekündigt. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis nach Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten, hieß es.

Vorsicht an Seen

Das heftigste Wetter wird in Oberösterreich zwischen 17 und 21 Uhr vom Innviertel bis zur Pyhrn-Eisenwurzen erwartet. Die stärksten Regengüsse werden voraussichtlich im Innviertel niedergehen, Sturm mit Spitzen von 80 km/h und darüber sei in allen Landesteilen wahrscheinlich, so die ZAMG in der Warnung. Auch Hagel könne dabei sein.

Die Zentralanstalt riet, die Blitzgefahr sowie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen zu beachten und mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn zu rechnen. Bewegliche Gegenstände im Freien wie Partyzelte, Trampoline und Gartenmöbel sollen gesichert, Fenster, Türen und Tore geschlossen werden. Mit Sportfluggeräten gelte es frühzeitig zu landen, mit Booten zügig die Häfen anzulaufen. Es könne zu vorübergehenden Stromausfällen kommen.

Schwere Unwetter im Südburgenland und in Niederösterreich

Bereits am Samstag haben schwere Gewitter die Einsatzkräfte im Südburgenland und in Niederösterreich gefordert. In den Bezirken Güssing und Oberwart etwa waren jeweils zwölf Wehren im Einsatz, sie mussten Keller auspumpen und Verkehrswege freiräumen. Auch die "Starnacht am Neusiedler See" in Mörbisch musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden, wurde nach dem Regenguss aber fortgesetzt, berichteten die Veranstalter.

Die Einsatzkräfte waren in Gmünd in Niederösterreich bereits am Samstag im Einsatz. Foto: APA/FF STADT-GMÜND

In Niederösterreich mussten die Feuerwehren ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, berichtete der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Franz Resperger. Besonders betroffen war etwa die Stadt Gmünd, wo es zu Überschwemmungen kam oder umgestürzte Bäume die Straßen blockierten. (red, 5.6.2022)