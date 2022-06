Am Sonntag meldeten die Behörden knapp 2.400 Corona-Fälle. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Behörden haben am Sonntag 2.416 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher in Österreich 4.267.154 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (5. Juni, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.670 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben – das ist um eine Person mehr als noch am Samstag – und 4.212.299 wieder genesen. Derzeit befinden sich 456 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 40 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 69

Kärnten: 123

Niederösterreich: 575

Oberösterreich: 245

Salzburg: 82

Steiermark: 203

Tirol: 135

Vorarlberg: 40

Wien: 944

(red, 5.6.2022)