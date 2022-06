Die Schüsse sind auf offener Straße in einem Vergnügungsviertel gefallen. Laut Polizei gab es mehrere Schützen

Waffengewalt gehört in den USA zum traurigen Alltag. Foto: APA/AFP/ANDRI TAMBUNAN

Washington – Bei einer Schießerei auf offener Straße sind am Samstagabend (Ortszeit) in der US-Metropole Philadelphia drei Menschen getötet worden. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Schützen gegeben. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einer Straße, die für ihr reges Nachtleben bekannt ist.

14 Personen im Spital

Insgesamt seien 14 Menschen mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Von ihnen seien zwei Männer und eine Frau bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden. Alle drei hätten mehrere Schusswunden erlitten.

Polizisten schossen den Angaben zufolge auf einen der Täter. Es blieb aber zunächst unklar, ob dieser getroffen wurde. Außerdem seien zwei Waffen am Tatort in der South Street gefunden worden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen seien voll im Gange, es gebe "eine Menge unbeantworteter Fragen". (APA, 5.6.2022)